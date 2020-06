Minister belooft maatregelen tegen fileleed bij werken R4: “Meer op de fiets en de trein, betekent minder in de file”

Evergem

Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) heeft maatregelen beloofd om het fileleed in het Meetjesland te verzachten wanneer vanaf 2022 grote werken uitgevoerd worden aan de R4 in de Gentse regio. Evergem, Lievegem en Eeklo luidden onlangs samen de alarmbel , en worden gehoord. “De minister belooft maatregelen zodat heel het Meetjesland niet in de file komt te staan”, zegt Vlaams parlementslid Joke Schauvliege.