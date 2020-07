Met videoclip: Charlotte (24) uit Ertvelde brengt na deelname aan The Voice debuutsingle uit Joeri Seymortier

09 juli 2020

12u49 4 Evergem Charlotte Nuytkens (24) uit Ertvelde bij Evergem brengt als Harlie Frail haar debuutsingle uit: ‘Where the wild ones go’.

Charlotte waagde vorig jaar haar kans in The Voice en kwam zo in contact met de muziekwereld. Nu is het tijd voor haar debuut. “Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn deelname aan The Voice”, zegt Charlotte. “Dat was een kans die je maar één keer in je leven krijgt, en ik ben blij dat ik die met beide handen gegrepen heb. Ik heb enorm veel bijgeleerd van Alex Callier, en het hele programma in het algemeen. Daar heb ik beseft dat muziek echt is wat ik met mijn leven wil doen. Ik dacht altijd dat ik zelf geen muziek kon schrijven of dat mijn teksten niet goed waren, dus deed ik tot nu altijd covers. Alex heeft mij doen inzien dat het echt belangrijk is om eigen nummers te maken. Ik ben beginnen schrijven en dit is het resultaat.”