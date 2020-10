Meetjeslandse groep Woesten eindelijk nog eens op thuispodium CC Evergem Joeri Seymortier

01 oktober 2020

18u14 0 Evergem De Meetjeslandse groep Woesten speelt op vrijdag 2 oktober een thuismatch, en staat op het podium van het Cultuurcentrum Evergem.

Woesten waagt zich na corona nog eens op het podium. Het nieuwe album en boek ‘De Harmonie WSTN’ wordt voorgesteld. Frontman van de groep is Bart Van Damme, een geboren Sleidingenaar die ondertussen in Eeklo woont. De CD en het boek zijn er eigenlijk gekomen om ‘800 jaar Sleidinge’ te vieren, maar dat feestjaar is volledig uitgesteld naar volgend jaar.

“Eindelijk nog eens op een podium”, straalt Bart Van Damme. “Tijdens corona hebben we al eens voor een lege zaal gespeeld in De Herbakker in Eeklo. Dat optreden werd via het internet dan uitgezonden. In Cultuurcentrum Evergem mogen we op vrijdag 2 oktober om 20 uur nog eens voor echt publiek spelen. Bijzondere gasten die avond zijn de Eeklose toetsenist Matyas Blanckaert, Imanie Van Driessche, Nadiya Sareh Mehdizadeh en Michel Goessens. Op 28 november doen wij de show in het klein nog eens over in Angär Kaprijke. In hopelijk snel betere tijden willen we hiermee ook op tournee.”

Info: www.cultuurcentrumevergem.be.