Meer dan 2.000 bomen voor speelbos aan Kasteel Wippelgem Joeri Seymortier

06 februari 2020

07u54 0 Evergem Het nieuwe speelbos aan het Kasteel van Wippelgem bij Evergem krijgt vorm. Kinderen en vrijwilligers kwamen de eerste bomen planten.

Evergem zorgt voor 1,6 hectare speelbos aan het kasteeldomein van Wippelgem. Op de plantdag werden 2.180 bomen en 1.000 struiken in de grond gestoken op het weiland aan de Droogte. “We moeten nog even geduld hebben, maar als de bomen voldoende gegroeid zijn, wordt dit een speelbos”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “We gaan daar voor een project van avontuurlijk spelen. Er werd zomereik, wintereik en beuk in de grond gestoken. De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Wippelgem hebben geholpen. Ook bewoners van Den Dries kwamen de handen uit de mouwen steken.”