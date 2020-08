Maxime (14) werd doodgereden op weg naar school: “Voor ons zal 1 september nooit meer hetzelfde zijn”

Evergem

Dinsdag openen de scholen weer hun deuren. Alle maatregelen ten spijt, is een veilige terugkeer niet gegarandeerd. Want ook de weg naar de school blijft vol gevaren en het verkeer een sluipmoordenaar. Op 17 september van vorig jaar werd de 14-jarige Maxime uit het Oost-Vlaamse Kluizen onderweg naar school doodgereden door een bestuurder van wie het rijbewijs was ingetrokken. “Had die man gedaan wat moest, was onze jongste zoon er nog geweest’, klinkt het wrang bij ouders Valérie Wandels (45) en Ruben Van Haute (46).