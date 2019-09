Martin Segers zijn Ertvelde: zondag anderhalf uur genieten van oude dorpsfilmpjes Joeri Seymortier

23 september 2019

13u50 2 Evergem De Sleinse Filmklub organiseert op zondag 29 september een tweede editie van ‘Martin Segers zijn Ertvelde’.

Je ziet op groot scherm in CC Stroming oude dorpsfilmpjes uit Ertvelde uit de jaren zeventig. Onder andere de Sinterklaasstoet uit 1973, het koninklijk bezoek aan Kluizen uit 1974, het feest rond 50 jaar Rieme in 1978 en de terugkeer van Eddy Wally uit Rusland in 1979 zullen te zien zijn. Verder gaat Segers dieper in op ambachten, zoals kopergieten en rietdekken. Er is ook nog een ode aan de Ertveldse molen en een film over de werking van brouwerij Van Steenberge in de jaren 70. “Anderhalf uur prachtige, gedigitaliseerde kleurenfilms herwerkt tot een wervelend geheel”, zegt Joris Laroy.

De voorstelling in Stroming start zondag om 14 uur. Plaatsen reserveren kan via 09/358.51.00.