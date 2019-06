Mario (51) was legionella-slachtoffer in 2017: “Het nieuws van de bron was een opluchting” Jeffrey Dujardin

05 juni 2019

18u08 0 Evergem Voor de 51-jarige Mario Paelinck uit Evergem was het recente nieuws van de vondst van de legionella-bron een ware verlossing. De man werd in allerijl opgenomen in het ziekenhuis op 15 januari 2017 met een legionella-besmetting. Hij viel in een coma en raakte 60 procent van zijn spiermassa kwijt. “Ze vonden de oorzaak nooit, het recente nieuws is een opluchting voor mij”, zegt hij.

De 51-jarige Mario zit in de transportsector. De zaken gaan goed, tot hij vrijdag 13 januari 2017 thuis komt. “Ik was een hele dag op de baan geweest. Rond de middag kwam ik thuis en kroop ik mijn bed in, ik heb een hele dag geslapen”, zegt hij. Mario herinnert zich niks meer van die vrijdag of de volgende dagen. “Ik was enorm ziek en verward”, zegt hij. “Ik weet niet eens meer hoe ik thuis geraakt ben. Mijn vrachtwagen, de slaapkamer, het was één grote rommel en wirwar.” Zijn vrouw Sabine belde gelukkig de ambulance op, die de MUG opriepen. “Het duurde niet lang voor ik in een coma viel. Eerst ging de bacterie naar mijn longen, mijn ingewanden functioneerden niet meer en mijn nieren faalden.”

Mario zijn leven hing aan een zijden draadje, “Ik heb het licht gezien in mijn coma”, zegt hij. “Na 12 dagen in coma te liggen werd ik wakker en ik kon niks meer. Ik was 25 kilo verloren, 60 procent van mijn spieren verdwenen. Ik moest alles terug aanleren, de revalidatie heeft vijf maanden geduurd.” De impact van de ziekte was enorm voor hem, “Ik kan nog altijd niet alles van vroeger, mijn werk lijdt er ook onder. Ik verdien nog maar de helft van toen.”

De bron van de bacterie is nooit gevonden. “Volksgezondheid heeft mij GPS meegenomen en alles onderzocht, we zijn het nooit te weten gekomen. En dat was zwaar, het vreet echt aan mij. Ik durfde na een tijd zelfs geen water meer drinken van de kraan.” Toen het nieuws over de bron van legionella naar buiten kwam, was het een enorme opluchting voor Mario. “Eindelijk had ik het gevoel dat ik iets concreet had, het moest uit Evergem gekomen zijn. Voor ons is het al vroeger begonnen.” Mario en Sabine hebben dan ook een advocaat onder de arm genomen en hopen dat alle slachtoffers samen één partij gaan vormen. “Samen staan we sterker.”