Mario (51) uit Evergem raakt zwaargewond bij ongeval op Antwerpse Ring Jeffrey Dujardin

14 juni 2019

06u17 0 Evergem Mario Paelinck, een 51-jarige man uit Evergem, is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Antwerpse ring. Om een nog onbekende reden is Mario met zijn lichte vrachtwagen in de staart van een file onder een truck gereden op de Antwerpse ring richting Gent.

We spraken woensdagnamiddag nog met de goedlachse Mario en zijn vrouw Sabine in Evergem. Hij raakte in 2017 besmet met legionella en is één van de slachtoffers uit het Evergemse die samen met advocaat Frank Scheerlinck een klacht indient. Dat een dag later zijn vrouw een telefoontje zou krijgen van de Federale politie met het slechte nieuws, dat had niemand verwacht. “We zaten gisteren nog gezellig te babbelen, en nu dit", zegt Sabine emotioneel.

Het is één van de zovele tegenslagen voor Mario, die in de transportsector werkt. De zaken gingen goed, tot hij vrijdag 13 januari 2017 thuis kwam. “De dagen erna zijn een waas”, vertelde hij in onze krant. “Het duurde niet lang voor ik in een coma viel. Eerst ging de bacterie naar mijn longen, mijn ingewanden functioneerden niet meer en mijn nieren faalden.” Mario zijn leven hing toen aan een zijden draadje, “Na 12 dagen in coma te liggen werd ik wakker en ik kon niks meer. Ik was 25 kilo verloren en 60 procent van mijn spieren waren verdwenen. Ik moest alles terug aanleren, de revalidatie heeft vijf maanden geduurd.” De impact van de ziekte was enorm voor hem. “Ik kan nog altijd niet alles van vroeger.” Dat Mario een vechter is, dat is duidelijk.

De vijftiger kwam met zijn vrachtwagen onder een andere vrachtwagen terecht. Hij zat gekneld in zijn cabine en moest bevrijd worden door de brandweer. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij onmiddellijk geopereerd werd. Hij zou zware verwondingen opgelopen hebben aan zijn benen.