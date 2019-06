Mannenkoor Cibus Spiritualis zingt al kwarteeuw de juiste noten Joeri Seymortier

10 juni 2019

11u58 3 Evergem Het gemeentebestuur van Evergem heeft het mannenkoor Cibus Spiritualis feestelijk ontvangen, naar aanleiding van hun zilveren jubileum.

Het mannenkoor ontstond eind 1993 uit een samenvloeien van Samankoor Wachtebeke, A Capellakoor Ertvelde en het Gregoriaans koor Resurrexit uit Gent. “Marcel Van Cauwenberge was de eerste vaste dirigent. Vandaag wordt het koor succesvol gedirigeerd door de jonge Pascal Lestaeghe”, zegt schepen Jonas De Wispelaere. “Het koor is door de jaren betrokken bij verschillende muzikale projecten. Op 20 mei volgend jaar is er een concert in de kerk van Doornzele, samen met een Zuid-Amerikaans koor.”