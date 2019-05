Man uit Ertvelde riskeert werkstraf in beroep voor verkeersagressie Jeffrey Dujardin

21 mei 2019

20u50 0 Evergem Een man uit Ertvelde riskeert in het Gentse hof van beroep een werkstraf van 90 uur nadat hij zich in het verkeer agressief gedroeg. De feiten vonden plaats tijdens de kermiskoers in Ertvelde, op 1 oktober 2016. In eerste aanleg kreeg de man een werkstraf van 90 uur.

Die middag besloot de man om naast een fietser te gaan rijden en riep hij bedreigingen zoals “Ik ga op uw muil slaan”. Waarna hij rechts afsloeg en de fietser bijna viel door zijn manoeuvre. De fietser verwittigde de politie, die hem een bezoekje brachten. De man ontkent dat hij er iets mee te maken had, “Ik ben daar niet geweest. Ik had drie weken ervoor een gelijkaardig incident met een fietser, waarschijnlijk hebben ze dan mijn nummerplaat genoteerd.” De procureur-generaal in beroep voor de bevestiging van straf. Uitspraak op 18 juni.