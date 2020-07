Man die kwetsbare jongeren opving veroordeeld voor betasten van minderjarige Wouter Spillebeen

29 juli 2020

12u36 2 Evergem Een Evergemse vijftiger die jongeren in een kwetsbare situatie onderdak gaf, is veroordeeld voor het betasten van een meisje dat bij hem inwoonde. Hij legde haar “uit bezorgdheid” in zijn bed en Een Evergemse vijftiger die jongeren in een kwetsbare situatie onderdak gaf, is veroordeeld voor het betasten van een meisje dat bij hem inwoonde. Hij legde haar “uit bezorgdheid” in zijn bed en stak daar zijn handen onder haar T-shirt en slip

De Evergemnaar was de afgelopen jaren de vertrouwenspersoon voor vier minderjarige meisjes in kwetsbare situaties. Het slachtoffer woonde al enkele jaren bij hem en was ook een tijdje ingeschreven op zijn adres. Op een avond ging ze nog een wandeling maken, toen ze struikelde en haar enkel verzwikte. “Hij heeft haar met de wagen opgehaald en haar een pijnstiller gegeven”, duidde de advocaat van de man bij de behandeling van de zaak.

De man verklaarde dat hij het meisje ervan wilde weerhouden om nog meer pijnstillers te nemen en dat hij haar daarom in zijn eigen bed legde. Maar toen hij naast haar kwam liggen, kon hij zijn handen niet thuishouden. Hij betastte haar borsten en stak zijn hand ook in het slipje van het meisje. “Ze heeft hem meermaal weggeduwd en gevraagd om te stoppen”, volgens de procureur. “Uiteindelijk is hij ook gestopt. De volgende ochtend heeft hij zijn excuses aangeboden en alles bekend, maar dat neemt niet weg dat er een ernstig misdrijf is gepleegd.”

Alcoholprobleem

De rechter leek versteld te staan van het feit dat de man instond voor kwetsbare jongeren. Hij werd in het verleden namelijk al veroordeeld omdat hij zijn stiefdochter op een gelijkaardige manier had betast en hij werd ervan beschuldigd seks te hebben gehad met een van de minderjarigen. “Dat klopt niet, ik ben enkel bij één meisje in de fout gegaan”, antwoordde de man op de beschuldigingen. De rechter legde vandaag een celstraf van twee jaar op met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij aan zijn ernstige alcoholprobleem werken. Hij is voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten en heeft een levenslang verbod gekregen om een activiteit uit te voeren die gericht is op kwetsbare personen.