Magneetfeesten in Doornzele: Afrikaanse acrobaten zorgen voor spektakel Joeri Seymortier

26 augustus 2019

09u25 0 Evergem Doornzele bij Evergem maakt zich op voor een kermisweekend en de Magneetfeesten.

Het feestweekend start op vrijdag 30 augustus met de elfde Trappistentocht. Om 23 uur is er in de tent op de Dries een optreden van coverband VC De Gies, met Vlaamse en Nederlandse hits uit de voorbije decennia. Gratis toegang.

Zaterdag is er de traditionele Truckrun en is er in de namiddag een kinderspeeldorp. Om 21 uur geven de travestieten van Les Folles de Gand een optreden in de tent. Nadien zorgt DJ TMC voor de muziek. Ook daar gratis toegang.

Zondag 1 september start de motorrit al om 9 uur, maar is het vooral uitkijken naar de shows van The Black Blues Brothers. Zij zijn van 14 tot 19 uur in Doornzele te zien. “Vijf Afrikaanse acrobaten met ritme en energie in hun bloed doen de mythe van de hilarische Blues Brothers herleven”, zegt Geert De Naeyer. “Een show op de tonen van de soundtrack van de legendarische film, vol muziek en acrobatie.”

Er is zondag ook straatspektakel, een dansshow, gekke fietsen en circus. Maandag 2 september wordt afgesloten met een mosselsouper.

Info: www.magneetfeesten.be.