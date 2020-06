Magneetfeesten Doornzele geloven niet in begin september: editie 2020 wordt geschrapt Joeri Seymortier

22 juni 2020

12u04 0 Evergem Evergem moet het begin september stellen zonder de Magneetfeesten in Doornzele. De editie van dit jaar wordt geschrapt.

Het bestuur heeft de knoop doorgehakt. “We hebben de beslissing zo lang mogelijk uitgesteld, maar de beslissing is nu toch gevallen om ons vierdaags evenement te annuleren”, zegt voorzitter Geert De Naeyer. “We waren bereid om het programma zelfs te laten doorgaan met een sterk verminderde sponsoring, met een grotere kans op een editie met verlies. Maar vandaag weten we nog altijd niet wat van 4 tot 7 september zal mogen en niet mogen. De meeste artiesten waren al geboekt. We gaan ons volledige programma proberen door te schuiven naar volgend jaar. We zijn volop bezig met het omboeken van onze artiesten. We hadden al straattheaterartiesten uit Tsjechië, Spanje en Nederland voorzien.