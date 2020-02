Maart is Jeugdboekenmaand in bib Evergem: van spannende zoektochten tot Meneer Zee Joeri Seymortier

24 februari 2020

12u00 0 Evergem Van 1 tot 31 maart viert de bibliotheek van Evergem de Jeugdboekenmaand. Er zijn heel wat activiteiten in de drie bibliotheken.

Dit jaar is het thema van de Jeugdboekenmaand ‘kunst’. De hele maand kan je deelnemen aan zoektochten in de drie bibliotheken. Er is een puzzelzoektocht voor kinderen van 4 tot 7 jaar, en ook een spel ‘Zoek de vervalste schilderijen’ voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Je neemt deel tijdens de openingsuren. De zoektochten zijn gratis. Inschrijven hoeft niet.

Zaterdag 7 maart wordt een dag vol kunst. Er zijn activiteiten voor baby’s, peuters en kinderen. Op 14 maart kan je deelnemen aan de workshop ‘Maak je eigen boekje’. Op zaterdag 28 maart komt Meneer Zee naar de bib van Evergem.

Info: www.evergem.be.