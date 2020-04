Lode viert achtste verjaardag met straatfeestje op veilige afstand Yannick De Spiegeleir

08 april 2020

21u15 0 Evergem Wat als je kind verjaart in een volle coronacrisis en daardoor zijn feestje in het water ziet vallen? Nele De Muynck uit Evergem bedacht een creatieve oplossing voor haar zoon Lode. “Samen met buren en familie en op veilige afstand beleefde hij alsnog een onvergetelijke dag.”

Een doek schilderen, vrienden en familie kaartjes laten schrijven en kinderchampagne en ijstaart als verrassing om het feest te beklinken. Nele keek niet op een inspanning om haar zoon, die woensdag zijn achtste verjaardag, vierde toch een leuke dag te bezorgen. Samen zaten ze vandaag de hele dag op de stoep. “Het is de laatste verjaardag die hij hier kan verhuizen, want verhuizen dit jaar nog”, vertelt Nele. Ook de kinderen uit de buurt konden meegenieten. “Dit was zeker al één van de leukste verjaardagen die ik heb mogen beleven”, glundert Lode.