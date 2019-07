Lochtingleute aan Kasteel Wippelgem: DJ Merlo, Simon Six en ook Cookies and Cream Joeri Seymortier

03 juli 2019

09u05 0 Evergem De vzw Lochtingleute organiseert op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli de derde editie van hun festival, in de vroegere moestuin van het kasteeldomein van Wippelgem bij Evergem.

De twee voorbije jaren kwamen telkens zo’n 2.000 bezoekers langs. Vrijdag 6 juli is er vanaf 18 uur een afterwork met DJ Merlo. Hij komt uit Lievegem en is de winnaar van de ‘MNM Start to DJ 2018’. Op zaterdag is er vanaf 15 uur een programma voor jong en oud, met in de namiddag kinderanimatie. Later op de avond staan Simon Six en ook de bekende groep Cookies and Cream op het podium.

De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen. “Dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar het Sloeberhof in Evergem”, zegt Lucas Van der Meersch. “Dat is een centrum voor kinderzorg voor gezinnen waarbij de opvoeding problemen met zich meebrengt, of problemen dreigen te ontstaan.”

Info: Lochtingleute@gmail.com.