Levensloop Evergem zoekt vrijwilligers: bijeenkomst op woensdag 18 september Joeri Seymortier

16 september 2019

09u25 0 Evergem Evergem duwt de voorbereiding voor Levensloop 2020 in een hogere versnelling.

Op 20 en 21 juni 2020 vindt Levensloop Evergem plaats. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers. Ben jij enthousiast en wil je deel uitmaken van een fantastisch team om Levensloop 2020 mogelijk te maken? Kom dan vrijblijvend langs tijdens de startbijeenkomst van het kerncomité. Die vindt plaats op woensdag 18 september om 20 uur in het gemeentehuis, Fortune De Kokerlaan 11 in Evergem.

Info: evergem@levensloop.be.