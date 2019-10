Levensloop Evergem houdt woensdag kick-off Joeri Seymortier

13u21 0 Evergem Levensloop Evergem houdt op woensdag 16 oktober een kick-off voor de editie van volgend jaar.

Op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020 vindt Levensloop opnieuw in Evergem plaats. Levensloop is een evenement om geld in te zamelen voor de Stichting tegen Kanker. “Op 16 oktober steken we de koppen bij elkaar met iedereen die zijn steentje wil bijdragen”, zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “Wil je graag een financiële actie organiseren of meehelpen bij een actie voor Levensloop? Wil je graag meelopen, stappen of meehelpen tijdens het Levensloop weekend? Dan ben je van harte welkom op de kick-off.”

De startbijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 oktober om 20 uur in de raadzaal van Administratief Centrum Ertvelde, op het Marktplein 2. Inschrijven is niet nodig.

Info: www.evergem.be.