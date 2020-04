Levensloop Evergem en Eeklo geannuleerd Joeri Seymortier

02 april 2020

11u22 3 Evergem Zowel Evergem als Eeklo zouden dit voorjaar een weekend Levensloop organiseren. Maar de twee evenementen worden geannuleerd.

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei was het de bedoeling om met zoveel mogelijk mensen in Eeklo een estafette te doen, en samen 24 uur lang te lopen, wandelen of zwemmen in de strijd tegen kanker. In Evergem zou dat gebeuren in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 juni. Maar beide weekends worden nu geschrapt.

“Door recente ontwikkelingen en beslissingen van de federale regering rond het coronavirus, beslist Stichting tegen Kanker om alle Levensloopevenementen in het voorjaar te annuleren”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) uit Evergem. “Het Levensloop comité van Evergem bekeek samen met alle betrokken partijen de mogelijke opties. Verplaatsen? Of een virtuele Levensloop organiseren? Er werd ondertussen beslist om op 19 en 20 juni 2021 een nieuwe poging te doen voor Levensloop Evergem. Je inschrijving blijft in ieder geval geldig als er een nieuw initiatief wordt gelanceerd.”

