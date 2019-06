Legionellaslachtoffers kunnen gratis aansluiten bij burgerlijke partijstelling van gemeente Evergem Jeffrey Dujardin

11 juni 2019

15u23 0 Evergem De slachtoffers van de legionella-uitbraak kunnen gratis aansluiten bij de gemeentelijke burgerlijke partijstelling. Eerder diende de gemeente Evergem al een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter. Inwoners die aansluiten, kunnen bij de raadsman terecht met juridische vragen, voor consultaties en over de burgerlijke partijstelling. “Het is een vrijblijvend aanbod”, klinkt het bij de gemeente.

Omdat een juridische procedure vaak omslachtig is en voor veel mensen een hoge drempel, stelde de gemeente voor om aan te sluiten bij de gemeentelijke burgerlijke partijstelling. Dat werd op dinsdag 11 juni officieel bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen. De gemeente stelde een raadsman aan. Die heeft op donderdag 23 mei namens de gemeente een klacht ingediend met burgerlijke partijstelling. Door die klacht werd het legionelladossier een ‘gerechtelijk onderzoek’. Dat houdt in dat een onderzoeksrechter het onderzoek voert en hij op zoek gaat naar belastende (à charge) en ontlastende (à décharge) elementen (principe vermoeden van onschuld). Het geheim van het onderzoek is daarbij belangrijk.

De onderzoeksrechter houdt op donderdag 13 en vrijdag 14 juni speciale zitdagen voor de legionellaslachtoffers. Dan kunnen slachtoffers een dossier indienen om zich burgerlijke partij te stellen. Het kan ook nog op een ander moment. Slachtoffers die aansluiten bij de gemeentelijke burgerlijke partijstelling, hoeven niet zelf naar de onderzoeksrechter te stappen, maar kunnen dat via de raadsman van de gemeente doen.

Maandag werd bekend dat enkele slachtoffers het plan hadden om een gezamenlijke burgerlijke partij te vormen, met advocaat Frank Scheerlinck.