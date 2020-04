Leerkrachten ’t Vurstjen maken mondmaskers voor hele school Joeri Seymortier

28 april 2020

10u03 0 Evergem De leerkrachten van ’t Vurstjen in Evergem maken van deze lockdown gebruik om mondmaskers te maken voor zowat de hele school.

Er werden al mondmaskers gemaakt voor verzorgenden, maar nu is de schoolploeg bezig met het maken van mondmaskers voor zowat de hele school. “We zijn al met meer dan tien leerkrachten die volop aan het naaien zijn”, zegt juf Leen Goossens. “Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in de heropstart van het onderwijs, dus we willen ons steentje bijdragen. We maken de mondmaskers perfect volgens de regels en voorschriften. Leerkrachten die niet kunnen naaien, helpen ons dan weer met knippen, tekenen of strijken. We hebben een stappenplan uitgewerkt, zodat de leerkrachten niet dicht bij mekaar moeten komen, en alle regels rond social distancing gevolgd worden.”