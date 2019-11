Leerkracht Peggy Claeys uit Ertvelde lanceert tweede boek als Lily C Joeri Seymortier

04 november 2019

21u09 0 Evergem Peggy Claeys uit Ertvelde brengt als auteur Lily C haar tweede kinderboek uit: ‘Het zeeschildpadje dat niet van de zee hield’.

De 46-jarige leerkracht Nederlands uit Ertvelde koos er voor om ook in dit boek te werken rond de thema’s vriendschap, moed en doorzettingsvermogen, met een vleugje humor en avontuur. “Toch is dit verhaal helemaal anders geworden dan mijn eerste boek ‘Froezeltje wil hogerop’”, zegt Peggy Claeys. “Alles draait rond Lara, een babyzeeschildpadje. Het is een boek voor lezers van 8 jaar en ouder. Daardoor kan ik ook al wat meer spelen met woorden. Als schrijfster ben ik daar dol op, waarschijnlijk omwille van mijn beroep. Er zit ook een educatieve toets in het boek, waardoor je meer over zeeschildpadden leert. Dit boek is een echt een project van mijn school College ten Doorn in Eeklo geworden. De illustraties zijn gemaakt door mijn collega Beeld Elke De Jaeger.”

Bij de eerste vijftig boeken wordt per boek 5 euro geschonken aan Sea Life Trust, Team Turtle. Info: www.lilyc.be.