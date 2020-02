Laurena Van Leeuwen is Sportlaureaat 2019 in Evergem (en 200 andere kampioenen in de kijker) Joeri Seymortier

18 februari 2020

10u02 0 Evergem Evergem heeft de sportiefste inwoners van de gemeente gehuldigd. Laurena Van Leeuwen krijgt de trofee van Sportlaureaat.

Laurena Van Leeuwen is een krak in ropeskipping, dat is touwtjespringen op topniveau. Laurena haalde provinciale, Belgische, Europese en wereldtitels binnen. Zowel in team als in individueel heeft Laurena een topjaar achter de rug.

Alles samen werden 200 kampioenen gehuldigd. De Jeugdsportlaureaat is Jane Derycke. De Trofee voor Sportverdienste gaat naar Christiaan Van De Gehuchte. Aube Vandingenen kreeg de trofee ‘In de spotlights’. Er waren erediploma’s voor André Bruggeman, Kevin Vanderheyden en Vrije Basisschool Braambos. Ook de G-sporters van Den Dries en Obra werden in de bloemetjes gezet.

Evergem kon grote namen strikken voor het sportgala. Kim Gevaert, Lucien Van Impe en balgoochelaar Martijn uit Belgium’s Got Talent waren te gast.