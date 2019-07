Landelijke Gilde Sleidinge zet bank langs Volpensweegsche Kerkpad Joeri Seymortier

31 juli 2019

11u58 2 Evergem De Landelijke Gilde Sleidinge heeft voor een nieuwe zitbank gezorgd. Die staat langs het Volpensweegsche Kerkpad.

De actie ‘Bank zoekt Plek’ was een nationale wedstrijd van Landelijke Gilde, en ook de afdeling Sleidinge nam deel. “De dorpsbewoners mochten kiezen uit drie locaties in het dorp, waar de bank zou geplaatst worden”, zegt secretaris Jan Van de Walle. “Uiteindelijk kwam het Volpensweegsche Kerkpad als winnende locatie uit de bus. De bank werd ondertussen langs de kerkwegel geplaatst. Het schepencollege van Evergem is de bank zelfs feestelijk komen inhuldigen. We hopen dat veel mensen er gebruik van maken.”