Landbouwcomice Ertvelde bestaat 130 jaar: “In al die jaren nog maar vijf voorzitters gehad” Joeri Seymortier

09 maart 2020

13u39 2 Evergem De Landbouwcomice Ertvelde viert vandaag, maandag 9 maart, haar 130ste verjaardag. In al die jaren zijn er maar vijf voorzitters geweest.

Voorzitter Emiel Ryckaert en zijn team blazen 130 kaarsjes uit op de taart van de Landbouwcomice Ertvelde. “Het was het voorjaar 1890 toen het Landbouwcomice Ertvelde gesticht werd”, zegt Emiel Ryckaert. “Ernest Vermeersch, de toenmalige burgemeester van Ertvelde, was de eerste voorzitter. In die 130 jaar ben ik nog maar de vijfde voorzitter. Ik zit ondertussen aan dertig jaar dienst, en ook mijn vier voorgangers hebben het duidelijk lang volgehouden. Het Landbouwcomice werd destijds opgericht als steun voor de landbouwers in het kanton. Volledig onafhankelijk van de politiek. Bedoeling was vooral om de landbouwers te laten samenwerken, machines uit te wisselen, raad te geven bij keuringen, en voor informatie aan de landbouwers te geven.”

(Te) veel regels

Landbouwcomice Ertvelde is niet alleen actief in Ertvelde, maar ook in Kluizen, Rieme, Zelzate, Boekhoute en Assenede. “Ook vandaag zijn we er nog altijd voor onze landbouwers”, zegt de voorzitter. “Natuurlijk haalt een landbouwer zijn informatie nu vooral van het internet, en weten ze de dingen vaak sneller dan dat wij ze weten. Maar het is belangrijk dat een Landbouwcomice blijft bestaan. We zorgen voor de verbinding bij de landbouwers, en organiseren regelmatig informatieve bijeenkomsten. De landbouw is een sector met heel veel regels, misschien zelfs te veel regels. Wij geven regelmatig infoavonden, zodat de landbouwers wat bijleren. Ook al zien we dat de jeugd vaak de tijd niet heeft om te komen luisteren. Zij sturen vaak hun ouders, die de informatie dan graag doorgeven”, zegt voorzitter Ryckaert nog.