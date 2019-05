Laatste groet aan tweede legionellaslachtoffer: “Hebben we alles gedaan?” Wouter Spillebeen

22 mei 2019

15u01 0 Evergem In zaal De Molen in Wippelgem hebben vrienden, familie en collega’s woensdag een laatste groet gebracht aan Walter Goossens (70), het tweede dodelijke slachtoffer van de Legionella-uitbraak. “Wij hopen nog steeds elke dag dat dit een vreselijke nachtmerrie is”, klonk het. De teller van het aantal besmettingen blijft voorlopig op 25 staan.

Walter Goossens uit Wippelgem, Evergem vertoonde de eerste tekenen van ziekte op zaterdag 11 mei. Zondag verbeterde zijn gezondheid niet en maandag besloot hij naar de dokter te gaan. Die dacht dat Walter bronchitis had, maar medicatie hielp niet. Hij werd opgenomen in het AZ Sint-Lucas, waar Legionella werd vastgesteld. Op dinsdag 14 mei belandde hij in een coma en een dag later, amper vier dagen nadat hij voor het eerst symptomen vertoonde, bezweek Walter aan de ziekte.

Onmacht

“Walter en zijn vrouw waren 48 jaar gehuwd en ze wilden zo graag hun gouden bruiloft vieren. Maar dan sloeg het noodlot toe”, klonk het op de uitvaart. De toestand van Walter ging bijzonder snel achteruit en dat laat de nabestaanden achter met een gevoel van ongeloof en heel wat vragen, bleek uit de teksten die voorgedragen werden. “Hebben we alles gedaan? Of hadden we meer kunnen doen?”, verwoordde de ceremoniemeester de verwarring die de familie voelt. Het overlijden van Walter was de tweede zware klap die zijn familie moest verwerken. Minder dan een maand voordien was zijn 93-jarige moeder nog om het leven gekomen.

Walter werkte tot een paar jaar geleden als arbeider in de Volvofabriek en ging als gepensioneerde graag langs in café ‘In De Wachtzaal’ op het Terdonkplein in de Gentse havenzone. Zijn familie koos gedichten uit om voor te lezen, maar zijn favoriete cafébazin nam zelf het woord. “Wat een onmacht voelen we nu”, zei ze. “We hopen nog altijd dat dit een nachtmerrie is. Wat zal ik het missen om je bij openingstijd als eerste te zien toekomen en een babbeltje met je te slaan of een kaartje te leggen. Nu moeten we je op een andere manier vasthouden: in onze gedachten.”

Nog geen uitsluitsel

Intussen zijn 25 besmettingen gekend, twee patiënten zijn om het leven gekomen. Er zouden nu geen patiënten meer in levensgevaar verkeren. De kans dat er de komende dagen nog patiënten opduiken, is reëel, volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid. “In het beste geval is de bron van de besmetting bij de testen van de eerste 17 bedrijven gevonden, want dat zou betekenen dat de besmetting dan al weggenomen is”, duidt woordvoerder Joris Moonens. “Het duurt tot 19 dagen voordat de eerste symptomen opduiken, dus er kunnen nog de hele maand patiënten bijkomen.”

Bij vijf van de 17 geteste bedrijven is de variant van Legionella gevonden die de ziekte veroorzaakt. Begin juni zou er uitsluitsel moeten zijn of de uitbraak effectief van die bedrijven afkomstig is. De testresultaten van andere bedrijven in de Gentse haven worden eind mei of begin juni verwacht.