Laatste coronabesmetting in Evergem dateert al van 30 juni: “Geen extra maatregelen, maar blijf voorzichtig!” Joeri Seymortier

24 juli 2020

11u22 0 Evergem Evergem heeft beslist geen extra coronamaatregelen op te leggen, bovenop de nieuwe federale regels die zaterdag ingaan.

Burgemeesters kunnen in hun gemeente extra regels opleggen, bijvoorbeeld voor het verplicht dragen van mondmaskers in drukke straten. In Evergem gebeurt dat niet. De cijfers zijn momenteel dan ook echt goed. De laatste besmetting in Evergem dateert al van 30 juni, wat betekent dat er nu al meer dan drie weken geen nieuwe besmettingen zijn. Toch blijft voorzichtigheid nodig, want over de hele coronacrisis zijn er in Evergem al 222 besmettingen geteld.

We doen vooral een warme oproep om de gekende gouden regels strikt na te volgen. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar. Joeri De Maertelaere, burgemeester Evergem

“Als burgemeesters kan ik extra maatregelen opleggen voor de lokale overheid, maar dat is in Evergem nog niet aan de orde”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Vanaf zaterdag 25 juli zijn mondmaskers in Evergem verplicht bij het brengen en afhalen van kinderen tijdens kinderopvang, speelpleinwerking en sportkampen. Ook in de publieke delen van onze administratieve centra, in de ontmoetingscentra en gehuurde infrastructuur, in de sporthallen en in het zwembad tot aan de kleedkamers. Tenslotte ook tijdens de wekelijkse markten, kermissen en rommelmarkten. Zoals overal worden de mondmaskers ook in Evergem in de horeca verplicht. Daarnaast doen we vooral een warme oproep om de gekende gouden regels strikt na te volgen: handhygiëne, afstand houden, je bubbel beperken en liefst buiten afspreken blijft belangrijk. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar”, zegt de burgemeester nog.