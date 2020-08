Laatste besmettingen Evergem allemaal in Evergem-centrum, andere deelgemeenten (voorlopig) gespaard Joeri Seymortier

11 augustus 2020

10u12 0 Evergem Evergem heeft volgens de meest actuele cijfers van Zorgatlas acht nieuwe besmettingen de voorbije week. Allemaal in Evergem-centrum.

Sindskort krijgen gemeentebesturen de meest actuele coronacijfers veel vroeger, dan de cijfers die op publieke websites bekend gemaakt worden. “Concreet voor onze gemeente Evergem telden we de voorbije week volgens de Zorgatlas acht nieuwe besmettingen, waarvan vier besmettingen binnen dezelfde familie”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “De Zorgatlas deelt ons nu ook mee in welke deelgemeente de besmettingen zich voordoen, en wat de leeftijd is van de besmette personen. Alle acht de besmettingen van de voorbije week situeerden zich in de deelgemeente Evergem. Er waren de voorbije week voorlopig geen besmettingen in de andere deelgemeenten.

De leeftijd varieert van 20 jaar tot 87 jaar. Het virus is dus ook in onze gemeente aanwezig, ondanks de goede cijfers van Sciensano. Er is geen enkele reden tot paniek, maar we moeten voorzichtig blijven. Ook op tropische zomerdagen moeten we samen de verspreiding van het virus tegengaan.”