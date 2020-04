Kwadeweg (N456) weer open voor alle verkeer Joeri Seymortier

13 april 2020

11u05 5 Evergem De Kwadeweg (N456) in Evergem gaat vandaag, maandag 13 april, weer open voor alle verkeer.

Sinds 1 april was de drukke weg in Evergem dicht voor alle verkeer. Normaal passeren daar tot 60.000 auto’s per week. De gemeente Evergem maakte van de kalmte door de coronacrisis gebruik, om de werken nu uit te voeren. Een hoofdriolering die de baan dwarst, zat daar kapot en zou het op korte termijn begeven als er niets gedaan werd. De werken zijn uitgevoerd en waren net voor het paasweekend klaar. De werf moest nog even uitdrogen, maar nu kan de weg weer open voor alle verkeer.