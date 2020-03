Kwadeweg (N456) vanaf volgende week dicht: “Normaal 60.000 wagens per week, maar nu veel rustiger. Ideale timing, dus!” Joeri Seymortier

26 maart 2020

14u29 1 Evergem De Kwadeweg (N456) in Evergem gaat vanaf 1 april dicht voor alle verkeer. De hinder duurt normaal gezien tot 12 april om 16 uur.

Op de drukke weg passeren normaal 60.000 auto’s per week. Maar door de coronacrisis is er veel minder verkeer op de weg, en is het nu het ideale moment om de straat dicht te doen voor alle verkeer. “Een hoofdriolering die de baan dwarst, zit daar kapot en zal het op korte termijn begeven als we niet snel overgaan tot herstel”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De werken uitvoeren zonder de drukke N456 af te sluiten, is onmogelijk. Door de coronacrisis is er vandaag heel wat minder verkeer, en leek het ons de ideale moment om deze werken nu te laten uitvoeren. We hebben garanties gekregen van de aannemer dat deze werken effectief afgewerkt kunnen worden.”

Eerst windstil

Er wordt gestart op woensdag 1 april. De eerste dagen zal je op het afgesloten terrein weinig beweging zijn, maar er wordt effectief al gewerkt. Dan is er bemaling nodig om het grondwater genoeg te doen zakken om de werken uit te voeren.

Omrijden

De N456 wordt afgesloten voor wagens en vrachtwagens. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door. Het doorgaand autoverkeer rijdt om via Meerbeke, Reibroekstraat, Bezoekstraat en de Zwartestraat. Op het volledige omleidingstraject mag je maximum 50 kilometer per uur rijden. Langs beide zijden geldt een stilstand- en parkeerverbod. Er komt ook een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur in de Kerselaarstraat en in Volpenswege. Er komt ook een knip ter hoogte van het kruispunt Vierlinden met het Groentjen. “Dat wil zeggen dat de doorgang ter hoogte van het kruispunt wordt afgesloten met betonblokken. Op die manier rijdt het verkeer niet allemaal om via Vierlinden”, zegt schepen Van der Meersch nog.