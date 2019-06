Kurt Lotigiers zingt vrijdag in Gouden Kroon Ertvelde Joeri Seymortier

11 juni 2019

09u46 0 Evergem De Gouden Kroon in Ertvelde organiseert op vrijdag 14 juni een nieuwe dansnamiddag, met een optreden van Kurt Lotigiers.

Kurt Lotigiers is de broer van Helmut Lotti, en is onlangs naar het buitenland verhuisd. Hij keert nog eens terug naar zijn roots, en treedt op in Ertvelde. De dansnamiddag start vrijdag om 14 uur, in de Gouden Kroon, Marktplein 3 in Ertvelde.

Kaarten kosten 15 euro, taart en koffie inbegrepen. Reserveren: 0485/69.73.25.