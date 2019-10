Kunstgras voor voetbal Sleidinge: “En wat met de andere voetbalclubs?” Joeri Seymortier

23 oktober 2019

10u24 2 Evergem De voetbalclub van Sleidinge heeft al een tijdje een nieuw kunstgrasveld. Voor de vier andere voetbalclubs is daar deze legislatuur geen geld voor.

Het was gemeenteraadslid Stefaan Luca (N-VA), zelf actief binnen voetbalmiddens in Zelzate, die aan de bel trok. “Het kunstgrasveld voor Sleidinge ligt er, en op lange termijn wordt voor die club zelfs over een nieuw complex gesproken. Maar wat met de vier andere voetbalclubs in onze gemeente”, vraagt Luca zich af.

Schepen en partijgenoot Kenny Ketels (N-VA) wil met de vijf voetbalclubs rond de tafel gaan zitten. “Ik wil bekijken wat we als gemeente de komende jaren voor de voetbalclubs kunnen doen”, zegt schepen Ketels. “Het is vooral belangrijk om de jeugdwerking van de clubs te stimuleren. We weten dat geen enkele voetbalclub het vandaag financieel gemakkelijk heeft. Maar een nieuw kunstgrasveld: dat zal deze legislatuur en dus de komende vijf jaar in Evergem wellicht niet meer kunnen.”

Openbaar groen

Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) verwijst nog naar het dossier van het toekomstige voetbalcomplex in de nieuwe recreatiezone Sleidinge. Daar is de voorbije jaren veel protest uit de buurt, maar de gemeente probeert het opnieuw. “De plannen die we daar hebben zijn voor binnen tien of vijftien jaar”, zegt de burgemeester. “Maar die recreatiezone wordt veel meer dan een nieuwe stek voor het voetbal en eventueel de KLJ. Er komt daar ook zes hectare openbaar groen bij. Jammer dat dit soms vergeten wordt, want dat is een belangrijke meerwaarde voor de buurt”, zegt de burgemeester nog.