Kruispunt Vogelwijk Ertvelde krijgt eerste zogenaamde ‘microtonde’ Joeri Seymortier

18 juni 2019

13u37 0 Evergem Het kruispunt van de Lijsterstraat, Koekoeksstraat en de Nachtegaalstraat in Ertvelde krijgt een zogenaamde microtonde.

Het kruispunt in de zogenaamde Vogelwijk van Ertvelde is niet groot, en er is dus geen plaats voor een volwaardige rotonde. Dat kan opgelost worden met de aanleg van een veel kleinere rotonde, wat ook een microtonde genoemd wordt. “Het gaat om een relatief eenvoudig kruispunt, maar toch zijn daar de voorbije jaren verschillende ongevallen gebeurd”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “We gaan nu een kleine rotonde aanleggen, zodat de voorrangsregeling op het kruispunt een pak duidelijker wordt. De rotonde zal aan de buitenzijde gemarkeerd worden met een rode fietssuggestiestrook, om de gewijzigde voorrangsregeling nog beter te accentueren. Tegen het einde van de zomer moet het kruispunt klaar zijn. Zo’n microtonde is bij ons vrij nieuw, maar in Nederland zie je dat al heel veel. De aanpak van het kruispunt komt er op aangeven van politieraadslid Patrick De Wulf en schepen Patrick Huyghe.”