Kringwinkel Ateljee in Evergem vanaf maandag weer open Joeri Seymortier

08 mei 2020

08u24 0 Evergem Ateljee opent vanaf maandag vijf van de negen Kringwinkels en de fietswinkel. Ook de Kringwinkel Evergem is daar bij.

Vanaf maandag kan je weer terecht in de Kringwinkel in de Hooiwege 40 in Evergem. “In de winkels die open gaan volgen we uiteraard de veiligheidsmaatregelen”, zegt Geert De Ruyck. “Alle locaties werden officieel goedgekeurd voor opening, omdat we optimale voorzorgen namen voor de veiligheid van klanten en medewerkers. We rekenen erop dat de klanten de regels goed naleven.”

Ook het brengen van goederen is vanaf maandag weer mogelijk. Ophalingen aan huis en leveringen zijn nog niet mogelijk. “Momenteel worden er ook geen ingepland gelet op de aanvragen die er de voorbije weken waren en die we nog moeten behandelen”, klinkt het nog.