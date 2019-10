Kranige tachtigers uit Ertvelde vieren verjaardag Joeri Seymortier

07 oktober 2019

10u15 1 Evergem De 80-jarigen van Ertvelde hebben een leeftijdsfeest gehouden in De Cluyssenaer.

Het leeftijdsfeest werd georganiseerd door Roland Van Moer, Mariette Van Weynsberge en Hendrik Roegiest. Vanaf hun 50 jaar komt de groep om de vijf jaar samen. Nu was het dus al het zevende feest. Er zijn nog elf ‘jongens’ en negen ‘meisjes’ in leven. Er werd een lekker feestmaal geserveerd, er is veel gelachen over anekdotes van vroeger, en er werd uitgebreid verteld over kinderen en kleinkinderen”, klinkt het nog.