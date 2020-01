Komedie ‘Liften’ komt naar Eeklo en Evergem Joeri Seymortier

04 januari 2020

15u18 0 Evergem De nieuwe muzikale komedie ‘Liften’ van Event-Team komt deze maand naar het Meetjesland, met voorstellingen in Eeklo en Evergem.

Na een tournee in Nederland komt er een Vlaamse versie van de muzikale komedie Liften. Daarin zullen actrices Katrien De Becker (Thuis en Familie), Dorothy Wuyts (Oud België en Roodkapje) en Gerdy Swennen (Thuis en Pinokkio) de confrontatie met zichzelf én met elkaar aangaan. “In de voorstelling komen drie dames, die volstrekt onbekenden zijn voor elkaar, vast te zitten in de lift van een schoonheidskliniek”, zegt Olivier De Meyer van Event-Team. “Tijdens deze hachelijke situatie wijden ze uit over gênante situaties waarin zij ooit verkeerden. Scherpe onderwerpen worden besproken en monden met veel humor uit in oprechte gesprekken.”

De tournee doet vanaf januari 2020 verschillende Vlaamse theaters aan. Op 22 januari te gast in Eeklo, en op 29 januari in Evergem.

Kaarten: www.event-team.be.