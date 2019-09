Kleine Liam zorgt voor viergeslacht in Sleidinge en Belzele Joeri Seymortier

28 september 2019

15u03 2 Evergem Liam De Vilder zorgt voor een viergeslacht in Evergem. De vier generaties gingen graag samen op de foto.

Liam werd afgelopen zomer geboren en is het zoontje van Arno De Vilder en Natascha D’Haeyer. Het jonge gezinnetje woont in Sleidinge bij Evergem. Grootvader is Danny De Vilder uit Belzele bij Evergem, en de trotse overgrootvader is René De Vilder. Hij woont ook in Belzele.