Kleine Cézanne maakt viergeslacht compleet in Belzele en Bassevelde Joeri Seymortier

21 augustus 2019

17u24 0 Evergem De kleine Cézanne D’Haemers uit Belzele bij Evergem maakt een viergeslacht in de familie compleet.

Cézanne werd geboren op 10 mei van dit jaar, en kon nu met het viergeslacht op de foto. De mama van de kleine spruit is Chloé Lybaert uit Belzele, grootmoeder is An de Paepe uit Bassevelde, en de trotse overgrootmoeder is Anna Mestdag uit Belzele. “Het is het eerste viergeslacht in de familie. Op het familiefeest hebben we dan ook meteen een foto genomen”, zegt Chloé Lybaert.