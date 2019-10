Kinderen overkop tijdens Evergemse verkeersweek Joeri Seymortier

08 oktober 2019

13u39 2 Evergem De kinderen van de katholieke basisscholen Septem in Evergem houden een verkeersweek, en mochten zelfs in een tuimelwagen overkop gaan.

De leerlingen van de zeven vrije basisscholen in Evergem leren deze week meer over verkeersveiligheid. Er zijn workshops veilig fietsen, de verkeerskoffers van de politie worden gebruikt, kleuters leren veilig de straat oversteken aan de schoolpoort, en er zijn leerwandelingen om gevaarlijke verkeerssituaties onder de knie te krijgen. Het meest spectaculaire is de tuimelwagen. “Daarin ervaar je hoe het voelt om met de wagen overkop te gaan”, zeggen enkele leerlingen. “Echt een raar gevoel. Maar we leren wel een goede les. Achterin doen we niet altijd onze gordel om, maar dat zal nu echt wel veranderen”, klinkt het nog.