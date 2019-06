Kinderen gemeentelijke basisschool Evergem maken zelf blotevoetenpad Joeri Seymortier

28 juni 2019

08u23 0 Evergem De kinderen van de basisschool Evergem hebben net voor de grote vakantie zelf een blotevoetenpad aangelegd op de school.

De school heeft een MOS-tuin, wat staat voor Milieuzorg op School. Daar werd in natuurlijke materialen een pad aangelegd, waar kinderen op blote voeten over kunnen. “Om toegang te krijgen tot het parcours moesten we per klas zwerfvuil ophalen in de schoolomgeving”, zeggen de kinderen. “De leerlingen van het vijfde leerjaar hadden een parcours voor het blotevoetenpad voorbereid. Aan alles werd gedacht: van hooi tot gras, dennen, appels, houtsnippers, en zelfs sponsjes en doeken. Een heerlijke ervaring om daar over te lopen met blote voeten.”