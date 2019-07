KFCE Belzele vertrokken naar Gothia Cup in Zweden: U15-U17 vertegenwoordigt ons land op openingsceremonie Joeri Seymortier

14 juli 2019

11u52 4 Evergem Een delegatie van voetbalclub KFCE Belzele neemt deze week deel aan het voetbaltornooi Gothia Cup in Göteborg in Zweden.

Een groepje ouders van de spelers U15-U17 zetten hun schouders onder het initiatief, met Kurt Dossche en Krista Vervinckt als de twee creatieve initiatiefnemers. “Alles samen negentien spelers en zes begeleiders zijn vertrokken met de bus”, zegt Elly Van Huffel. “Maandagavond vertegenwoordigt deze groep ons land tijdens de grootse openingsceremonie. In hun poule mogen onze jongeren het alvast opnemen tegen twee Zweedse en een Noorse ploeg. Wie weet komen ze verder in het tornooi wel een Braziliaanse, Japanse of Zuid-Afrikaanse ploeg tegen? Heel KFCE Belzele supportert in ieder geval mee.”