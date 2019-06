Kersvers schepen Sven Roegiers wint ‘Openruimtebeker’ voor gemeente Evergem Joeri Seymortier

21 juni 2019

Evergem Schepen Sven Roegiers (CD&V) wint de Openruimtebeker voor de gemeente Evergem.

Een pak organisaties die begaan zijn met de open ruimte in Vlaanderen, delen elke maand een Openruimtebeker uit. Deze maand gaat die naar schepen Sven Roegiers in Evergem. “Ik ben fier dat ik als nieuwbakken schepen van Ruimtelijke Ordening de Openruimtebeker mag winnen voor de gemeente Evergem”, zegt Sven Roegiers. “Dankzij een team van sterke ambtenaren op de dienst Ruimtelijke Ordening, en de gemeenteraadsleden van de meerderheid N-VA en CD&V, en met steun van oppositiepartij Groen, is dit mogelijk. Het is duidelijk dat we met Evergem een goed ruimtebeleid uitrollen. Ik hoop dat veel gemeentes de moedige beslissing van onze gemeente zullen volgen.”

Evergem schrapt 150 hectare woonuitbreidingsgebieden. De gevrijwaarde open ruimtes liggen aan de Belzeelsestraat, Holstraat, Weststraat, Wurmstraat, Vierlinden, Schildeken en naast het kasteel van Wippelgem. De Bommels Ertvelde en Zwartestraat Evergem werden al vroeger geschrapt. De vorige bestuursploeg had het voornemen om een aantal woonuitbreidingsgebieden te ‘bevriezen’ tot 2040. De nieuwe bestuursploeg schrapt die woonuitbreidingsgebieden nu definitief.