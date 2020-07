Kermisactiviteiten in Wippelgem gaan niet door Anthony Statius

25 juli 2020

16u54 0 Evergem In overleg met het gemeentebestuur heeft het Kermiscomité Wippelgem beslist om in deze coronatijden de kermisactiviteiten niet te laten doorgaan.

Het coronavirus trekt nu ook een streep door de kermis in Wippelgem. “We vinden het niet verantwoord om een kleiner programma te organiseren, aangepast aan de opgelegde coronamaatregelen”, zegt voorzitter Roger Geirnaert. “Vooral de controles op de verplichtingen vinden wij niet haalbaar, zoals bijvoorbeeld tijdens de lattenkoers. Onze jaarlijkse wielerwedstrijd wordt afgelast, maar hopelijk kunnen wij volgend jaar terug beroep doen op onze trouwe seingevers.”

“We zouden het heel erg vinden, mocht er zich door onze organisatie een besmettingsgolf voordoen in ons prachtig dorp. Het kermiscomité denkt dat dit het gezondste besluit is voor iedereen. We vragen iedereen om voorzichtig te zijn in deze tijden en wij wensen iedereen een goede gezondheid toe.”