Kermis in Park Ertvelde: kinderanimatie, veel muziek en snoepenworp Joeri Seymortier

20 augustus 2019

13u58 0 Evergem Ertvelde viert dit weekend de Oogstfeesten en ‘Kermis in het Park’.

Het hele weekend kan je lekker smullen aan standjes in het park. Zaterdag 24 augustus kan je vanaf 14 uur naar het park achter de bib van Ertvelde. Er is een kindernamiddag met springkastelen, grime, en een show van Urkie Purkie. Om 18 uur is er een optreden van Hans, De Rob, De Raf, De Ronder en De Roover. Om 20 uur volgt de voorstelling van de voetbalploeg Ertvelde United. Later op de avond nog optredens van K’s en de Belgen en DJ TCM.

Op zondag 25 augustus kan je al om 8 uur gaan ontbijten (16 euro), en is er om 11 uur een aperitiefconcert met de fanfare Willen is Kunnen. Om 15 uur kan je loungen in het park en zondagavond zorgt Chris Hageland voor muziek en sfeer. DJ TCM draait verder tot middernacht.

Maandag 26 augustus is er nog een extraatje op de kermis van Ertvelde. Om 19 uur worden alle kinderen van het dorp op het Marktplein van Ertvelde verwacht voor een snoepenworp.