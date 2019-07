Kerkbrugge wil echt geen vrachtwagens in dorp: ANPR-camera’s en hoogteportiek Joeri Seymortier

05 juli 2019

12u09 4 Evergem Het hoogteportiek in Kerkbrugge-Langerbrugge bij Evergem blijft staan, ook wanneer er ANPR-camera’s geplaatst worden.

Sinds 2017 staat in de Burggravenlaan in Kerkbrugge-Langerbrugge een fysieke hoogtebeperking voor zwaar verkeer. Zo wordt het simpelweg onmogelijk voor vrachtwagens, om de straat door te rijden. “Het zwaar verkeer wordt op die manier gedwongen om de hoofdwegen te volgen en zo de dorpskern te vrijwaren”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De politiezone Assenede-Evergem heeft onlangs beslist om ANPR-camera’s in te zetten binnen de zone. Die camera’s herkennen je nummerplaat, dus ook van vrachtwagens die daar eigenlijk niet mogen rijden. Toch vrezen wij dat dit niet voldoende zal zijn voor Kerkbrugge-Langerbrugge. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist dat de fysieke hoogtebeperking in de Burggravenlaan blijft, ook al worden er ANPR-camera’s geplaatst.”