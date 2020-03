Exclusief voor abonnees

Kathleen Depoorter (N-VA) speelt mooie rol in strijd tegen corona: “Applaus omdat ik mondmaskers mee hielp zoeken? Ik doe gewoon mijn job!”

Schepen en kamerlid uit Evergem werkt zich in de kijker

Joeri Seymortier

25 maart 2020

12u53

0