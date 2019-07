Kathleen Depoorter mist start in Kamer niet: wetsvoorstel zorgt voor entree door grote poort Schepen uit Evergem toont zich ambitieus in nationale politiek Joeri Seymortier

19 juli 2019

17u26 28 Evergem Kathleen Depoorter (N-VA) uit Evergem heeft haar start als parlementslid in de Kamer niet gemist. Een nieuwe regering is er (nog lang) niet, maar dat weerhoudt Depoorter niet om als kersvers volksvertegenwoordiger al meteen een wetsvoorstel op tafel te gooien. “Ik ben echt niet van plan om een stil parlementslid te zijn. Wie mij kent, weet dat wel”, zegt Kathleen Depoorter.

Een nieuwe federale regering is er nog niet, maar de nieuwe parlementsleden zijn er na 26 mei wel meteen in gevlogen. “De eerste dagen in het parlement hadden veel weg van de eerste schooldagen”, zegt Kathleen Depoorter. “De weg vinden in de Kamer is een beetje zoals in een doolhof lopen. Het spannendste vond ik de verdeling van de commissies. Ik ben 25 jaar apotheker en ben in Evergem ook schepen van Financiën. In de commissies Volksgezondheid en Financiën voel ik mij thuis. Bepaalde dossiers waar ik al een paar jaar achter de schermen aan meewerk in het partijbestuur, kon ik dan ook zo goed als onmiddellijk op de plank leggen.”

Over snel gesproken. Je hebt meteen een wetsvoorstel ingediend?

“Ik heb inderdaad meteen een wetsvoorstel ingediend om het probleem van het geneesmiddelentekort aan te pakken. Op dit moment zijn er 522 specialiteiten niet beschikbaar voor de Belgische markt. Dat wil eigenlijk zeggen dat de apotheker 522 verpakkingen niet kan leveren. Er wordt dan wel naar een oplossing gezocht voor de patiënt, maar vaak kost die oplossing meer, of moet er een andere therapie worden gestart. Als apotheker en echtgenote van een huisarts ken ik het probleem maar al te goed. Ik ken de bijhorende frustraties voor zowel de arts, de apotheker als voor de patiënt. In mijn wetsvoorstel maken we werk van een betere melding van welk medicijn ontbreekt, en omwille van welke reden. We willen er toe komen dat de arts bij het voorschrijven meteen zou kunnen zien dat een medicijn niet beschikbaar is. Zo winnen we tijd in de behandeling.”

Op maandag en vrijdag werk ik als schepen op de gemeente. Op dinsdag, woensdag en donderdag ga ik naar Brussel. Op zaterdag sta ik in mijn apotheek Kathleen Depoorter

Je drukt zo wel meteen je stempel als nieuwkomer.

“Ik heb binnen mijn partij veel positieve reacties gekregen. Ook van de mensen in mijn gemeente en patiënten uit de apotheek, waren er positieve reacties. Het is dan ook een probleem dat velen onder ons kennen. We hebben in het parlement al een eerste hoorzitting gehad in het kader van de problematiek. Ik denk wel dat mijn wetsvoorstel een beweging heeft veroorzaakt, en ik hoop dat het leidt tot een oplossing.”

Iets zegt mij dat Kathleen Depoorter geen stil parlementslid wordt?

“Zeker niet. Wie mij kent uit de Evergemse politiek weet dat ik een werker ben, en dat wil ik ook zijn in het parlement. Als je aan politiek doet moet je dat doen met hart en ziel, en met de ambitie om de maatschappij te veranderen. Ik ben naar het parlement gekomen om zaken te veranderen, problemen aan te pakken en er te zijn voor de mensen. En dat zullen ze ook horen.”

Heb je ondertussen een kabinet uitgebouwd?

“Jawel. Benita Verhegge is mijn persoonlijke medewerker. Met de fractie heb ik vier medewerkers: twee op Volksgezondheid en twee op Financiën. Dat zijn mensen die de dossiers mee voorbereiden. Daarnaast kunnen wij als parlementslid dienst doen op de studiedienst van N-VA, die gepokt en gemazeld is met krachtige experten. Leuk om zo goed omringd te zijn.”

Parlementslid, schepen, apotheker en mama. Hoe ziet jouw week er eigenlijk uit?

“Op maandag en vrijdag werk ik als schepen op de gemeente. Op dinsdag, woensdag en donderdag ga ik naar Brussel. In de regel is er op dinsdag Commissie Volksgezondheid, op woensdag Commissie Financiën en op donderdag is er de plenaire vergadering. Op zaterdagvoormiddag sta ik in de apotheek: de ene week in Evergem, en de andere week in Sint-Amandsberg. In de apotheek komt de hele maatschappij over de vloer. Ik wil contact houden met de mensen en ik weet dat mijn patiënten mij al lang genoeg kennen om echt te zeggen waar het op staat. De apotheek is en blijft mijn heimat.”

Toch ook wat tijd voor vakantie, mag ik hopen?

“Zeker, en die start nu. In de aanloop naar de verkiezingen hadden we al beslist onze vakantie in te plannen, bij het begin van het parlementair verlof. Maar ik neem echt niet lang vrij. In augustus wil ik al weer aan de slag. Ik ga onder andere een zomerstage volgen in een ziekenhuis in Gent. Ik ben ook van plan om de vakorganisaties van de zorgsector en de financiële sector te ontmoeten, en ik wil veel studeren. In augustus is er ook al gemeenteraad in Evergem. We gaan gewoon door, maar tijdens de zomer zijn er sowieso minder avondvergaderingen. Dat zorgt ook al voor een vakantiegevoel.”