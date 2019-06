Kakelcaravan van gemeentelijke basisschool Sleidinge krijgt 5.000 euro Joeri Seymortier

01 juni 2019

12u31 3 Evergem De gemeentelijke basisschool Sleidinge krijgt 5.000 euro van De Koning Boudewijnstichting voor hun project van De Kakelcaravan.

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt organisaties die een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving. “Onze Kakelcaravan staat al drie jaar op onze school”, zegt directeur Christine De Baert. “Het is een plek van troost en geborgenheid, en een plaats waar ruzies meteen uitgepraat worden zodat deze niet uitmonden in pesterijen. Een stek waar kinderen praten over zorgen, en vragen stellen om meer inzicht te krijgen in moeilijke situaties. Sinds dit jaar wordt de werking van de Kakelcaravan ondersteund door zogenaamde ‘kakelkinderen’. Dat zijn maar liefst 45 vrijwillige kinderen van het vijfde en zesde leerjaar die kinderen bijstaan met raad en daad.”

De deuren van de Kakelcaravan zijn elke maandag tijdens de middagpauze geopend, maar met dit bedrag willen de bezielers, juf Ellen en juf Linde, de Kakelcaravan uitbreiden.