Kaantjesworst uit het Meetjesland van Slagerij Johan & Inge: “Veel beter dan een hotdog en puur natuur” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Evergem Sommigen noemen het een ‘vergeten worst’, anderen een ‘delicatesse’. Feit is dat dankzij slagerij Johan & Inge uit Ertvelde opnieuw wekelijks kaantjesworst op het bord ligt in de Meetjeslandse eetkamer. De traditie van de worst stamt uit tijden van schaarste waarbij alle restjes verwerkt werden. Door het toevoegen van kaantjes, vleesrestjes uit de smoutbereiding, had men met minder vlees meer worst. Bovendien is de worst een echte smaakbom.

Het Meetjesland, waar je in Oosteeklo nog op stap kunt met een echt varken om de streek te verkennen. Het is ook de thuis van Martin en Ivan Heylen, twee rasechte ‘vîrkens’, de bijnaam van de Oosteeklonaren. Een verwijzing naar de vele varkenskwekerijen die er vroeger gevestigd waren. In dit oer-Meetjeslandse dorp hebben enkele heemkundigen zich in 2011 verenigd in de Orde van de Smoutpot. Hun missie: vergeten lokale culinaire tradities rond het varken opnieuw uit de vergetelheid halen. Dankzij slagerij Johan & Inge uit het nabijgelegen Ertvelde is die missie acht jaar later ook geslaagd. De kaantjesworst ligt weer wekelijks op het bord van de Meetjeslander.

“Kaantjesworst is genoemd naar de stukjes restvlees uit gesmolten varkensvet”, vertelt slager Johan. “Na de Tweede Wereldoorlog was het een echte delicatesse in het Meetjesland. Vooral de streek rond Watervliet, Bassevelde, Assenede de Landsdijk was befaamd voor zijn kaantjesworst”, vullen ze bij de Orde van de Smoutpot aan. “Elke werkmens slachtte toen thuis elk jaar nog een varken. Een gezin moest er het hele jaar van eten, dus mocht er niks verloren gaan. Alles moest verwerkt worden, ook de restjes. Als je de helft kaantjes in een worst draaide, had je dus maar de helft vlees nodig.”

Smaakbom

De worst is naast ‘economisch interessant’ ook een echte smaakbom. “Van structuur lijkt het op droge worst, alleen zitten er ook kaantjes in en peper, zout en nootmuskaat”, legt Johan uit. Op de jaarmarkt in Oosteeklo vind je dan ook amper hotdog- of hamburgerkramen. “Hier eten we kaantjesworst. Door de vele ingrediënten is het inderdaad erg smaakvol. Het is tien keer beter dan een hotdog en puur natuur. Bij kaantjesworst heb je geen ajuin, zuurkool of mosterd nodig. De smaak van een kaantjesworst is zo rijk dat je ze zo kunt opeten. Zowel warm als koud.”

