Juliaan Crul is nieuwe Evergemse eeuweling Anthony Statius

14 januari 2020

09u17 1 Evergem Evergem is met Juliaan Crul een eeuweling rijker. Op maandag 13 januari vierde de man zijn honderdste verjaardag in het woon- en zorgcentrum Ter Hollebeke.

Juliaan Crul werd geboren op nieuwjaarsdag 1920 in Adegem. Net na de Tweede Wereldoorlog, waarin hij werd opgeëist om in een Duitse fabriek te werken, trouwde hij en uit dit huwelijk kwamen drie zonen voort. Juliaan werkte in Zeebrugge en sloot zijn carrière af bij Sidmar. Tuinieren was steeds een van zijn hobby’s. Lekker eten en af en toe een glaasje zijn volgens hem de geheimen om 100 jaar te kunnen worden.

Op maandag 13 januari kreeg Juliaan bezoek van zijn familie en van het gemeentebestuur.